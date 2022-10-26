«Джарахов получил 1.5 миллиона? Кто сказал?» Goody о гонораре Эльдара

Президент GOATS Goody развеял слухи о гонораре Эльдара Джарахова за матч против 2Drots.

Ранее комментатор Карен Адамян сообщил, что Джарахов за участие в этой игре получил 1,5 млн рублей.

«Джарахов получил 1,5 миллиона? Кто это сказал? Я просто увидел эту новость в Медиалиге и спрашиваю у него: «Эльдар, откуда такая инфа, это ты сказал такую сумму?»

На что он ответил: «Нет, ты что, я такого не говорил, что за мелочь». Он сказал, что это для него оскорбительные суммы.

Это останется конфиденциально, я бы не хотел говорить о деньгах, потому что мы играем в футбол в первую очередь. Эльдар – дорогое удовольствие, так как человек далекий от футбола.

Но он мне сказал, что ему очень понравилось. Он может приехать бесплатно – не играть, а поддержать команду», – сказал Goody на конференции Winline Медиалиги.

Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья