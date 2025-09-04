«С Семиным я забрал первый трофей и играл в Лиге чемпионов. А с Мусаевым выиграл РПЛ». Смолов составил топ-5 своих тренеров

Федор Смолов назвал топ-5 своих тренеров.

– Назови топ-3 своих тренеров.

– Номер один – это Марко Николич времен работы в «Локомотиве ». Я об этом там говорил неоднократно.

Назову Александра Федоровича Тарханова, потому что мой, так сказать, ренессанс начался с него. С его веры в меня в «Урале ».

Можно назову 5?

– Да.

– Наверное, назову так или иначе Андрея Николаевича Кобелева, потому что он разглядел во мне талант и взял меня в первую команду. Я при нем дебютировал. Хотя он был строг ко мне, и было жестко. Но будто в те времена по-другому с молодыми и не общались.

Юрий Павлович Семин, потому что я выиграл первый трофей с ним, и Лига чемпионов с ним была. Он легенда тренерского цеха.

И Мурад Мусаев, потому что он меня сделал капитаном в свой первый приход. И я выиграл с ним чемпионство, – рассказал экс-нападающий «Краснодара ».