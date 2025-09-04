Станос о выезде Медиалиги в Абхазию: «Это шикарно. В Москве уже избалованы, всех звезд видят каждые выходные»

Станос назвал шикарным выезд Медиалиги в Абхазию в 1-м туре.

«Матч 1-го тура в Сухуме – это шикарно. В Москве избалованы уже, всех звезд на бровке видят каждые выходные. Для Абхазии это огромное событие.

Я, если честно, с огромным удовольствием наблюдал переполненность трибун, потому что я знаю по своей республике, как там любят футбол. Я уверен, если когда-то «Алания» достроит этот несчастный стадион, то он тоже был бы заполнен, и неважно, какая команда приехала», – сказал один из руководителей Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Игра «Апсны» против Chertanovo прошла 30 августа на стадионе «Динамо» в городе Сухум. На нем присутствовало около 4500 зрителей.

