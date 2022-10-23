«Джарахов – самый результативный врать Медиалиги. У него 0 пропущенных». Goody об игре Эльдара

Основатель GOATS Goody высказался об игре вратаря команды Эльдара Джарахова в матче с 2Drots в 6-м туре Winline Медиалиги.

– Почему Джарахов не бил пенальти?

– А зачем Джарахову бить пенальти? Он что пенальтист? Он вратарь. Он должен стоять на воротах.

Мне кажется, Эльдар Джарахов – самый результативный вратарь Медиалиги. У него ноль пропущенных, и он наш основной.

Есть такие вообще? Мне кажется, нет. Эльдару Джарахову кубок, – сказал Goody на флэш-интервью ютуб-каналу Winline Мedia Football League.

Джарахов вышел в стартовом составе GOATS, но был заменен по ходу первого тайма на Илью Абаева.