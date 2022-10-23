Паша Техник: «Я и Роналду стоим одинаково, только он ###### ###### нюхает, а я нормальный»

Нападающий GOATS Паша Техник рассказал о своей форме перед игрой 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots.

– Паш, а курить перед матчем вредно же?

– #####, ты бы знал, что здесь налито.

– Что в бутылке налито?

– Изотонический напиток, братан. Надо поддерживать себя в форме, чтобы бегать, силы больше было.

– Ты сегодня весь матч отбегаешь и забьешь парочку?

– ###, братан, мы играем с серьезной командой. Я в связочке с Soda Luv – уже звучит. Это денег стоит.

– А сколько тебе заплатили за матч?

– ##### это через менеджера, бро.

– Сколько миллионов евро?

– ##### ###### Я купил себе виллу на Канарах и ###### какую-то.

– Ты дороже, чем Роналду стоишь?

– Одинаково, только Роналду ###### ###### нюхает, а я нормальный. Диего Марадона сказал, что у него был самый крутой.

– А тебе Марадона сегодня не снился перед матчем?

– ### Я не спал три дня, отвечаю. У меня был марафон, я готовился: бегал, прыгал, – сказал Техник в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.