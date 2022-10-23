Паша Техник: «Я и Роналду стоим одинаково, только он ###### ###### нюхает, а я нормальный»
Нападающий GOATS Паша Техник рассказал о своей форме перед игрой 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots.
– Паш, а курить перед матчем вредно же?
– #####, ты бы знал, что здесь налито.
– Что в бутылке налито?
– Изотонический напиток, братан. Надо поддерживать себя в форме, чтобы бегать, силы больше было.
– Ты сегодня весь матч отбегаешь и забьешь парочку?
– ###, братан, мы играем с серьезной командой. Я в связочке с Soda Luv – уже звучит. Это денег стоит.
– А сколько тебе заплатили за матч?
– ##### это через менеджера, бро.
– Сколько миллионов евро?
– ##### ###### Я купил себе виллу на Канарах и ###### какую-то.
– Ты дороже, чем Роналду стоишь?
– Одинаково, только Роналду ###### ###### нюхает, а я нормальный. Диего Марадона сказал, что у него был самый крутой.
– А тебе Марадона сегодня не снился перед матчем?
– ### Я не спал три дня, отвечаю. У меня был марафон, я готовился: бегал, прыгал, – сказал Техник в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
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