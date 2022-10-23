«Джарахов силен в подсказе». Сычев, Карен и Манна о матче против GOATS
Игроки 2Drots Дмитрий Сычев, Карен Арутюнян и Манна высказались об ожиданиях от матча 6-го тура Winline Медиалиги против GOATS.
Крысева: Экспертиза по Джарахову, завтра он будет в основе.
Сычев: Сегодня я был случайно на их тренировке, но вроде и нормально, вроде и плачевно. Я думаю это будет весело, потому что из далека я вообще не увидел его, к сожалению, на воротах, но думаю шансов у него мало.
Крысева: Как бы ты его оценил? В чем он силен?
Сычев: Силен он в подсказе, у него очень громкий голос.
Манна: Нет, в ближних ударах, на выходах один на один – он хорош, я посмотрел.
Сычев: Ну, игра на выходах нормальная, я еще скажу.
Манна: Они сегодня тренировались, делали выпуск.
Карен: Я видел у него игру на выходах. Он мимо мяча ударил!
Сычев: Я думаю, завтра будет очень интересно. Я завтра в основе выйду, скорее всего.
Крысева: Ты медийный?
Сычев: Ну, уже считается как да.
Манна: Мне кажется, что просмотров будет очень много.
Крысева: Я думал, Белка должен стоять.
Сычев: Он заболел, а так понятно, он бы стоял.
Крысева: А Алан?
Сычев: Алан пропустил всю неделю, весь недельный цикл, поэтому тоже не будет играть.
Крысева: Тогда Алекс?
Сычев: Алекс – единственный кандидат. Я думаю, либо мы с ним по тайму сыграем, либо он всю игру, посмотрим.
Крысева: На кого из вратарей похож Джарахов?
Сычев: На Алиссона, очень схожая игра у него с Алиссоном. Прям максимально похож. Думаю будет весело.
Беседа опубликована в ТГ-канале журналиста «СЭ» Терлецкого.
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