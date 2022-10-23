«Джарахов силен в подсказе». Сычев, Карен и Манна о матче против GOATS

Игроки 2Drots Дмитрий Сычев, Карен Арутюнян и Манна высказались об ожиданиях от матча 6-го тура Winline Медиалиги против .

Крысева: Экспертиза по Джарахову, завтра он будет в основе.

Сычев: Сегодня я был случайно на их тренировке, но вроде и нормально, вроде и плачевно. Я думаю это будет весело, потому что из далека я вообще не увидел его, к сожалению, на воротах, но думаю шансов у него мало.

Крысева: Как бы ты его оценил? В чем он силен?

Сычев: Силен он в подсказе, у него очень громкий голос.

Манна: Нет, в ближних ударах, на выходах один на один – он хорош, я посмотрел.

Сычев: Ну, игра на выходах нормальная, я еще скажу.

Манна: Они сегодня тренировались, делали выпуск.

Карен: Я видел у него игру на выходах. Он мимо мяча ударил!

Сычев: Я думаю, завтра будет очень интересно. Я завтра в основе выйду, скорее всего.

Крысева: Ты медийный?

Сычев: Ну, уже считается как да.

: Мне кажется, что просмотров будет очень много.

Крысева: Я думал, должен стоять.

Сычев: Он заболел, а так понятно, он бы стоял.

Крысева: А Алан?

Сычев: Алан пропустил всю неделю, весь недельный цикл, поэтому тоже не будет играть.

Крысева: Тогда Алекс?

Сычев: Алекс – единственный кандидат. Я думаю, либо мы с ним по тайму сыграем, либо он всю игру, посмотрим.

Крысева: На кого из вратарей похож Джарахов?

Сычев: На Алиссона, очень схожая игра у него с Алиссоном. Прям максимально похож. Думаю будет весело.

Беседа опубликована в ТГ-канале журналиста «СЭ» Терлецкого.