«Возьмите сразу красный мяч, забейте 6 и мы уже выйдем». Эд о матче против GOATS
Капитан 2Drots Эдамс высказался о предстоящей игре 6-го тура Winline Медиалиги против GOATS.
– Что приготовили 2Drots к матчу с GOATS?
– Братик, все вопросы к нашим пацанам. К Карену, к Хулу, Мбаппехе. Они говорили, что нас не пускают. Вот шанс пацанов. Интересно будет, они его реализуют или нет.
– Ну есть какой-то перформанс может?
– Ничего не знаю (смеется).
– Джарахов будет в воротах. Он сегодня тренировался и все пускал.
– Ну он не вратарь же. Я сказал пацанам. Возьмите сразу красный мяч, забейте 6 и мы уже выйдем.
– Ну вы не будете поступать как «Наши Парни», которые забили на договоренность?
– Нет. Мы играем медийными. Они выходят и играют, – сказал Эдамс в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлекцкого
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