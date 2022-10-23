«Возьмите сразу красный мяч, забейте 6 и мы уже выйдем». Эд о матче против GOATS

Капитан 2Drots Эдамс высказался о предстоящей игре 6-го тура Winline Медиалиги против .

– Что приготовили 2Drots к матчу с GOATS?

– Братик, все вопросы к нашим пацанам. К Карену, к Хулу, Мбаппехе. Они говорили, что нас не пускают. Вот шанс пацанов. Интересно будет, они его реализуют или нет.

– Ну есть какой-то перформанс может?

– Ничего не знаю (смеется).

– Джарахов будет в воротах. Он сегодня тренировался и все пускал.

– Ну он не вратарь же. Я сказал пацанам. Возьмите сразу красный мяч, забейте 6 и мы уже выйдем.

– Ну вы не будете поступать как , которые забили на договоренность?

– Нет. Мы играем медийными. Они выходят и играют, – сказал Эдамс в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлекцкого