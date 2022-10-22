Soda Luv и Джарахов сыграют, Майота не будет, Володя XXL под вопросом. Goody о составе GOATS на 2Drots

Президент GOATS Goody рассказал, кто из звезд будет на поле в матче 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots.

– Goody, Джарахов завтра играет сто процентов?

– Да, мы сегодня его натренировали, он в порядке. Он ни одного не пропустил.

– Кто еще?

– Ты видел.

– Это все, Майота не будет?

– Слушай, Maйота не будет, потому что он сейчас в Германии. На матч с 2Drots он просто не успевает приехать.

– А Soda Luv?

– Да, должен быть. Его сегодня не было на тренировке, решил не приезжать, но на игре он должен быть.

– А что с Володей XXL?

– Я бы хотел, чтобы он за нас сыграл. Это было бы очень круто.

– Это возможно?

– Мы сделали для него уже футболку, так что, если его команда отпустит, мы с удовольствием его примем.

– А от чего зависит решение? Что должно произойти?

– Я думаю, что от руководства ФК .

– Так, они вроде не против.

– Если они не против, то мы его очень ждем. Мы сделали для него футболку и освободили для место в составе. Мы его ждем.

– Осипов вчера говорил, что это зависит от КДК, который против. Когда примется решение?

– Я не знаю, когда КДК примет решение. Если они примут в положительное русло, мы будем очень рады.

– Ты так поднял планку: Джарахов, Майот, а что дальше?

– Дальше только Молодой Платон, но он уже здесь.

– Но вы не играете на стадионе? Ты уже пробовал решить этот вопрос?

– Очень жаль. Да, я уже просил Колю сделать нам большой стадион, к сожалению, у него что-то не получилось. Очень хочу сыграть на большом стадионе, надеюсь, что однажды мы это сделаем, – сказал Goody в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого».