Soda Luv и Джарахов сыграют, Майота не будет, Володя XXL под вопросом. Goody о составе GOATS на 2Drots
Президент GOATS Goody рассказал, кто из звезд будет на поле в матче 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots.
– Goody, Джарахов завтра играет сто процентов?
– Да, мы сегодня его натренировали, он в порядке. Он ни одного не пропустил.
– Кто еще?
– Ты видел.
– Это все, Майота не будет?
– Слушай, Maйота не будет, потому что он сейчас в Германии. На матч с 2Drots он просто не успевает приехать.
– А Soda Luv?
– Да, должен быть. Его сегодня не было на тренировке, решил не приезжать, но на игре он должен быть.
– А что с Володей XXL?
– Я бы хотел, чтобы он за нас сыграл. Это было бы очень круто.
– Это возможно?
– Мы сделали для него уже футболку, так что, если его команда отпустит, мы с удовольствием его примем.
– А от чего зависит решение? Что должно произойти?
– Я думаю, что от руководства ФК «Броуки».
– Так, они вроде не против.
– Если они не против, то мы его очень ждем. Мы сделали для него футболку и освободили для место в составе. Мы его ждем.
– Осипов вчера говорил, что это зависит от КДК, который против. Когда примется решение?
– Я не знаю, когда КДК примет решение. Если они примут в положительное русло, мы будем очень рады.
– Ты так поднял планку: Джарахов, Майот, а что дальше?
– Дальше только Молодой Платон, но он уже здесь.
– Но вы не играете на стадионе? Ты уже пробовал решить этот вопрос?
– Очень жаль. Да, я уже просил Колю сделать нам большой стадион, к сожалению, у него что-то не получилось. Очень хочу сыграть на большом стадионе, надеюсь, что однажды мы это сделаем, – сказал Goody в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого».
Комментарии