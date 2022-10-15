Салим о Муре и «Амкале»: «Он ######### Германа. Мне он говорил, что планов переходить нет»

Полузащитник Reality Роман Салимов рассказал, что его одноклубник Мура не собирается переходить в «Амкал».

– Мура ######### [обманывает] Германа. Он никуда не собирается уходить.

– Почему?

– Я не знаю, у Муры спросить.

– В смысле? Он себе цену набивает или что?

– Я не знаю, я же не залезу в его голову. Это я честный и открытый человек, а вот он что-то мутит. Он мне лично говорил, что планов переходить нет, – сказал Салим в интервью телеграмм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкому.

Ранее сообщалось, что Мура может перейти в «Амкал» по окончании сезона Winline Медиалиги.

Для Салима сегодняшний матч с ФК «Десять» (0:1) стал последним за Reality. Он переходит в «Амкал».