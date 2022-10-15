Салим о Муре и «Амкале»: «Он ######### Германа. Мне он говорил, что планов переходить нет»

Теги Роман Салимов Святослав Мурадов Амкал Герман Эль Класико Медиалига Reality Медиафутбол

Полузащитник Reality Роман Салимов рассказал, что его одноклубник Мура не собирается переходить в «Амкал».

– Мура ######### [обманывает] Германа. Он никуда не собирается уходить.

– Почему?

– Я не знаю, у Муры спросить.

– В смысле? Он себе цену набивает или что?

– Я не знаю, я же не залезу в его голову. Это я честный и открытый человек, а вот он что-то мутит. Он мне лично говорил, что планов переходить нет, – сказал Салим в интервью телеграмм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкому.

Ранее сообщалось, что Мура может перейти в «Амкал» по окончании сезона Winline Медиалиги.

Для Салима сегодняшний матч с ФК «Десять» (0:1) стал последним за Reality. Он переходит в «Амкал».

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