Тренер Reality Арам: «Мы ни хрена не получили от переходов Салима и Гаучо»

Главный тренер Reality Арам Айрапетян прокомментировал переходы ключевых игроков Reality в другие команды Winline Медиалиги.

«Если мы сравним медийный футбол с профессиональным, то, допустим, возьмем чемпионат Германии. Есть «Бавария» и маленькие немецкие клубы. Маленькие клубы начинают чемпионат не для того, чтобы стать чемпионами, а для того, чтобы максимально дорого продать своего игрока «Баварии». В случае успеха этого игрока и заработать на этом.

В нашем же случае мы нихрена не получили от перехода Салима, нихрена не получили от перехода Гаучо. От слова совсем. По сути, мы стали просто маленькими, потеряли наш актив, что не приносит нам никаких дивидентов. По факту — это грабеж.

Т.е. у нас забрали за счет статуса игрока, а мы ничего не приобрели с этого. Мы не растем, мы теряем, потому что мы вложили кучу времени и средств, чтобы игрок получил какой-то буст. А в итоге он уходит в «Амкал», просто потому, что это «Амкал». Но я их в этом не виню.

Это достаточно больная тема для команд мелкого калибра, как мы, в плане медиа – она реально тяжелая», – заявил Арам на конференции Winline Медиалиги.