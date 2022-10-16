Мура о переходе в «Амкал»: «Конечно, будет. Договоренность с Германом есть»
Игрок Reality Святослав Мурадов прокомментировал слухи вокруг перехода в «Амкал».
– Мура, говорят, что ты Германа обманываешь.
– Почему?
– Никуда переходить не собираешься.
– Кто так говорит?
– Салим.
– Салим – снич. Я знаю, Герман знает, что еще нужно?
– А Фил (президент Reality – прим. Sports.ru) говорит иначе.
– Фил сказал, что Герман должен делать колоссальную работу – не в плане денег, а в плане ментальности, человеческого фактора. Все.
Зачем поднимать шумиху, что я ########? У меня есть определенная договоренность с Германом. А то, как люди воспринимают, это уже знаешь… Все чисто.
– То есть переход будет?
– Конечно, будет.
– В конце сезона?
– Да, – сказал Святослав в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
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