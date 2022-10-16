Мура о переходе в «Амкал»: «Конечно, будет. Договоренность с Германом есть»

Игрок Reality Святослав Мурадов прокомментировал слухи вокруг перехода в «Амкал».

– Мура, говорят, что ты Германа обманываешь.

– Почему?

– Никуда переходить не собираешься.

– Кто так говорит?

– Салим.

– Салим – снич. Я знаю, Герман знает, что еще нужно?

– А Фил (президент Reality – прим. Sports.ru) говорит иначе.

– Фил сказал, что Герман должен делать колоссальную работу – не в плане денег, а в плане ментальности, человеческого фактора. Все.

Зачем поднимать шумиху, что я ########? У меня есть определенная договоренность с Германом. А то, как люди воспринимают, это уже знаешь… Все чисто.

– То есть переход будет?

– Конечно, будет.

– В конце сезона?

– Да, – сказал Святослав в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.