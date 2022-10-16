Федос о 1-м тайме с «Броуками»: «Прям Вторая лига ######, хоть я там и не играл»

Вратарь «Амкала» Федор Маслов коротко подвел итоги первого тайма игры с «Броуками».

К перерыву команды счет не открыли. В концовке тайма Федос справился с опасным ударом со штрафного и спас свою команду.

– Федь, что скажешь о первом тайме?

– Очень напряженный, нервный, неприятный. Прям такая Вторая лига ######, хоть я там никогда не играл.

По ощущениям, такая вязкая тема, до ошибки. Мне не нравится такой футбик, но, слава богу, сейчас не влетело, – сказал Маслов ТГ-каналу «С детства за медиафутбол».