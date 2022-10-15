Босс Reality Фил – Герману: «Прости, но ты же понимаешь, что Мура не уйдет к тебе»

Основатель Reality Фил Кострубов заявил, что Мура останется в команде.

«Герман, прости, но ты же понимаешь, что он (Мура – прим. Sports.ru) не уйдет к тебе, ты же понимаешь – это мой ######. Гер, я тебя реально очень уважаю, но для того, чтобы Мура перешел в «Амкал», тебе нужно ##### какой пласт работы проделать.

Тебе нужно, чтобы он почувствовал себя рядом с тобой, как рядом со мной. А я не знаю, что для этого нужно сделать, это нужно очень большую работу проделать.

Если у тебя это получится, то я без зазрения совести отпущу Муру в «Амкал». Скажу: «Вот это был твой путь в Reality, а вот это будет твой путь в «Амкале». Но мы посмотрим это все в декабре месяце, как это все произойдет», – сказал Фил.

Дозаявочное окно в Winline Медиалиге открывается после 5-го экспериментального тура.