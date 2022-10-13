Игрок Reality Грек: «Можно быть ####### креативным, но чтобы люди стали следить за тобой, надо начать форсить переход в «Амкал» или 2Drots»

Защитник Reality Максим Грек высказался о ситуации вокруг переходов игроков в «Амкал» и 2Drots.

На старте сезона из Reality в 2Drots перешел нападающий Гаучо. Ожидается, что в этом месяце в «Амкал» перейдет Салим, а трансфер Муры будет оформлен по завершении чемпионата.

«Ты можешь быть ####### креативным, пилить контент, играть все матчи от свистка до свистка, выигрывать турниры, но это все на ### никому не нужно.

Для того, чтобы ты стал интересен людям и за тобой начали следить, нужно всего лишь начать форсить тему своего перехода в «Амкал» или 2Drots», – написал Максим в своем телеграм-канале Grekini.