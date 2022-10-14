Матч «Бей Беги» и Tamo Junto с чистым игровым временем продолжался 99 минут

Первый матч с чистым игровым временем в Winline Медиалиге продолжался практически 100 минут.

В таком формате сыграли Tamo Junto и «Бей Беги» (2:1).

Игры 5-го тура МФЛ проходят в рамках эксперимента – в два тайма по 25 минут чистового игрового времени.

Как пишет телеграмм-канал MFL Stat, в первом тайме команды суммарно провели на поле 41 минуту, во втором – 58 минут. Соответственно, суммарно матч продолжался 99 минут.

Tamo Junto выиграл у «Бей Беги» благодаря бонусному голу – он был засчитан за два.