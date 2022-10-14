В Winline Медиалиге впервые забили бонусным мячом – гол был засчитан за два

Впервые в истории Winline Медиалиги гол был забит бонусным мячом – и был засчитан за два.

Это случилось в первом матче экспериментального 5-го тура между «Бей Беги» и Tamo Junto (1:2).

Во втором тайме Tamo Junto при счете 0:1 воспользовался правом на красный матч. Через минуту Dagoberto забил, реализовав выход один на один с вратарем.

Отметим, что Tamo Junto играл вдесятером после удаления Rodrigo. «Бей Беги» в концовке также воспользовался правилом бонусного мяча, но не сумел забить.

Эксперименты Winline Медиалиги: гол за два, чистое время, оранжевая карта. Технический директор МФЛ ответил на все вопросы