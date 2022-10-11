Эльхан может покинуть «Бей Беги» из-за разногласий с тренером: «Одного из нас на следующей игре уже не будет»

Теги Эльхан Салахов Медиалига БроукБойз Бей Беги Медиафутбол

Полузащитник «Бей Беги» Эльхан Салахов высказался о конфликте с главным тренером команды Сергеем Гореловым.

«Поговорили с тренером. Разные мнения у нас по этой ситуации, одного из нас на следующей игре уже не будет», – написал Эльхан в своем телеграм-канале «Эл. Для своих Эльхан».

В 4-м туре Winline Медиалиги «Бей Беги» сыграли вничью с «БроукБойз» – 0:0

Эльхан на поле так и не появился.

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