Белка о выходе Алекса без разрешения: «Кузнецов имел в виду, что он должен выйти в конце 2-го тайма, а не в начале»

Вратарь 2Drots Белка рассказал об инциденте в матче с «Деньгами» в 3-м туре Winline Медиалиги (3:1).

Во втором тайме на поле без разрешения главного тренера 2Drots вышел 4-й вратарь команды Алекс Шибаев.

– Некит рассказал, что в ситуации с Алексом ты просто неправильно понял Кузнецова. Как все было с твоей стороны?

– В целом, из-за недопонимания с Алексом сложилась максимально глупая ситуация, инициатором которой, наверное, был я. Рассказываю, как все было. На 45-й минуте я подхожу к Викторовичу и говорю: «Давайте, пожалуйста, дадим Алексу второй тайм». Мы не обговаривали время, но Викторович согласился, сказал, что он заслужил. Сообщил об этом Алексу, вместе пошли разминаться. Замену никто не делал, просто сказали Алексу, что по идее на второй тайм по идее должен выйти он. Меня удивило, что они даже не общались с тренером. Когда я выхожу, я уточняю у главного тренера, у тренера вратарей, действительно ли я выхожу. Но Викторович не заметил замены, Алекс к нему не подошел. Недопонимание.

– Потом Викторович спрашивал у Алекса: «Кто тебя выпустил? Кто тебе это сказал?», но он не сознавался.

– За это 100% респект. Но не было такого, что я решил, что Алекс выходит на второй тайм.

– Тебе кто-то в итоге за это высказал?

– Мы с тренером поговорили, обсудили ситуацию, вот прям «пихача» не было. Получилось, что я полномочия превысил, в тренерскую работу вообще лезть нельзя, но я и не собирался проводить замену, просто сказал Алексу переодеваться. Викторович имел в виду, что Алекс должен выйти в конце второго тайма, а Алекс решил, что в начале. Инициатива была моя, я виноват во всей этой ситуации.

– Инициатива наказуема…

– Можно и так сказать. Я виноват. В этой ситуации очень жалко Алекса, – сказал Белка.

4-й вратарь 2Drots Алекс Шибаев вышел без разрешения, ошибся на выходе и был заменен. Сыграл около 10 минут