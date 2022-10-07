Президент Медиалиги о проблемах с экипировкой: «Nike, adidas и Puma приостановили работу в России. К счастью, на нас вышел Demix»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о трудностях нового сезона.

«Замаячили проблемы с экипировкой, ведь adidas, Nike и Puma приостановили работу в России. К счастью, на нас вышли ребята из Demix: семь или восемь команд бесплатно получили форму, а МФЛ – комплект мячей. Лига могла получить от Demix еще больше, но мы решили потратить глубину контракта на команды – главное, чтобы им было в чем играть и они выглядели красиво.

Отказаться от старта Медиалиги? Об этом мы даже не думали. Когда люди напряжены, всегда нужно делать то, что может их отвлечь. И если получится, такой продукт завоюет любовь.

К тому же нам помог Winline – они остались в проекте, на их деньги мы запустили сезон. Со временем наши аппетиты выросли – повысилось качество трансляций, добавили технологий. И вместе с ними увеличились расходы. Денег от Winline не хватило, и мне пришлось потратить 10 миллионов с личных счетов», – написал Осипов в своем блоге на Sports.ru.

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