«Броуки» забили Tamo Junto в первом матче субботы в Медиалиге

Первая встреча субботы Winline Медиалиги. Tamo Junto без очков сыграют с «БроукБойз», которые являются единоличными лидерами группы А.

Команда Гуркина, показывая хороший футбол, уступила в стартовых матчах «Амкалу» (2:3) и «Родине Медиа» (0:3).

«Броуки» начали второй сезон с двух подряд побед, добавив к этому очко с первого челленджа. Наряду с «Родина Медиа» являются самой результативной командой.

Tamo Junto – «БроукБойз» – 0:0 (первый тайм)

Tamo Junto: Константо, Харламов, Родриго, Диего, Владесско, Фадей, Игор, Матеус, Дагоберто, Кунья, Жонатас.

«БроукБойз»: Зириков, Логашов, Дьяков, Давыдов И., Ежов, Лушников, Шаюнов, Комис, Киселев, Рощин, Кожухарь.

Гол: 0:1 – Шаюнов (13, с пенальти).