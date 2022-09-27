«Первыми позвали «Эгриси». Николай Осипов рассказал, какие команды были приглашены во второй сезон Медиалиги в первую очередь

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о том, какие команды были приглашены во второй сезон в первую очередь.

«Летом мы неплохо потрудились: переехали из офиса на 20 квадратных метров в пространство попросторнее, нашли новых партнеров (теперь у Медиалиги есть медийный призовой фонд). Мы решились увеличить ростер с 10 до 18 команд, и нас ожидала очень чувствительная задача – отобрать новых участников.

Первыми позвали . Переговоры заняли четыре сообщения – в первом он спросил о возможности поучаствовать, а в двух следующих я респектовал «Эгриси». Это действительно медийная команда с большой аудиторией. Конечно же, берем.

Вторым был . Первый сезон он пропускал из-за плотного графика. Знаю, что в команде не все в восторге от МФЛ, но все же один из главных брендов медиафутбола с нами.

Без отбора мы взяли еще несколько ярких новичков – «10», команду РФС и Fight Nights Team. Остальные команды искали по открытому конкурсу», – написал Осипов в своем блоге на Sports.ru.

Создатель Медиалиги запустил блог на Sports.ru! И рассказал все о запуске второго сезона