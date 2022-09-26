Райзен: «Хочу после пятого тура поиграть в МФЛ»

Руководитель «БроукБойз» Райзен заявил, что планирует выйти на поле в Winline Медиалиге.

«Сейчас приеду и буду бегать потихоньку, хочу после пятого тура поиграть в МФЛ, буду тренеру доказывать, выходить как мегамедийный, сразу за 2 медийных слота», – написал Райзен в своем телеграм-канале «risenHAHA шport».

Напоминаем, что на прошлой неделе Артем объявил, что больше не является президентом клуба, но из команды не уходит.

После 2-х туров и одного челленджа лидируют в группе А с 7-ю очками.