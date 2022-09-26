Алекс Стиль о поражении 2Drots 1:4: «Ребята подзагруженные вышли. Голова не тем забита»

Алекс Стиль прокомментировал поражение 2Drots от «Рубина» во 2-м туре Winline Медиалиги (1:4).

– Да, в принципе, день не так пошел. В связи с такими событиями ребята немного подзагруженные вышли, плюс была ротация состава. Это и повлияло на такой результат.

– Сыграли ли роль удаления, стычки?

– Конечно. Все моменты, эмоции сыграли. Опять же, голова не тем забита, ребята чрезмерно выплескивали на поле, все это пошло на ненужный нам лад, – сказал вингер 2Drots каналу «С детства за медиафутбол».

2Drots и «Рубин» забили на двоих 5 голов в матче Медиалиги. 4 из них – после привозов