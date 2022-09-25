«Медиалига недосчитается 20 человек». Осипов о дозаявках для команд

Николай Осипов рассказал о планах открыть дозаявочный период для команд Winline Медиалиги.

– Ситуация настолько тяжелая, что нужна дозаявка?

– Не то что тяжелая. Дело в том, что все команды были в равных условиях, и надо понять, что если у кого-то сейчас отсутствуют те или иные ребята в заявке, им надо дать возможность дозаявить.

Дозаявка продлится как минимум неделю, потому что степень трагедии для каждой команды с точки зрения отсутствия игроков мы узнаем, скорее всего, завтра.

– На данный момент сколько человек уже уехали?

– Суммарно, думаю, порядка 20 человек в лиге мы недосчитаемся.

– Дозаявка будет только для тех, кто потерял?

– Да, конечно.

– А ты не думал о возможном смягчении лимита на поле, если ситуация ухудшится? В пользу, например, меньшего количества медийных на поле?

– Лимит сейчас и так лайтовый. Как ни странно, все команды в этот лимит спокойно укладываются. В 80% матчах медийных больше, чем два человека. Поэтому смягчать лимит в пользу немедийности мы точно не собираемся, – сказал глава Медиалиги каналу «Крысева | Медиа Футбич».