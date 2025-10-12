0

Российские дзюдоисты выиграли четыре золота на Кубке Европы в Малаге

Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы.

Турнир прошел в испанской Малаге. 

Марина Воробьева победила в весовой категории до 48 кг, Элис Старцева – в категории свыше 78 кг. Тимур Арбузов взял золото в категории до 90 кг, Матвей Каниковский – до 100 кг. 

Наталья Елкина завоевала серебро (до 57 кг).

Бронзовые медали взяли Рамазан Абдулаев (до 66 кг), Луна Герасимова (до 52 кг) и Юлия Семиколенова (до 48 кг).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Тимур Арбузов
Элис Старцева
Марина Воробьева
сборная России жен
дзюдо
Кубок Европы
результаты
logoсборная России
Матвей Каниковский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Материалы по теме
Владимир Путин наградил почетной грамотой чемпионов мира по дзюдо Адамяна и Тасоева
15 сентября, 16:23
Сергей Соловейчик: «Мужская сборная России по дзюдо – сильнейшая в мире. А вот по женщинам есть еще над чем работать»
8 сентября, 09:49
Российский дзюдоист Катамардов выиграл золото чемпионата Европы среди юниоров в Братиславе
6 сентября, 16:36
Главные новости
Российский дзюдоист Катамардов победил на чемпионате мира среди юниоров в Лиме
8 октября, 07:36
Российские дзюдоисты Турлуев и Мартыненко завоевали серебряные медали чемпионата мира среди юниоров в Лиме
7 октября, 07:28
Российский дзюдоист Парчиев завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров в Лиме
6 октября, 07:49
Минспорт России планирует аккредитовать Федерацию стеношного кулачного боя по инициативе главы «Царьграда» Малофеева
271 октября, 13:32
Российские дзюдоисты Абазов и Билалов выиграли золото на этапе Гран-при в Китае
28 сентября, 11:05
Актер Марк Дакаскос наградил спортсменов на фестивале боевых искусств в Калмыкии
2928 сентября, 06:45
Российский дзюдоист Зилфикаров завоевал бронзу на этапе Гран-при в Китае
27 сентября, 11:06
Дегтярев о коммерциализации детского спорта: «Путин не раз говорил, что если бы в СССР была денежка в ходу в секциях, то он бы не пробился как спортсмен»
4124 сентября, 09:46
Украинская дзюдоистка Литвиненко сменила спортивное гражданство после бойкота турниров федерацией
1822 сентября, 07:19
Владимир Путин наградил почетной грамотой чемпионов мира по дзюдо Адамяна и Тасоева
15 сентября, 16:23
Ко всем новостям
Последние новости
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
118 сентября, 15:13
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
19 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
427 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
12 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
16 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20