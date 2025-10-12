Российские дзюдоисты выиграли четыре золота на Кубке Европы в Малаге

Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы.

Турнир прошел в испанской Малаге.

Марина Воробьева победила в весовой категории до 48 кг, Элис Старцева – в категории свыше 78 кг. Тимур Арбузов взял золото в категории до 90 кг, Матвей Каниковский – до 100 кг.

Наталья Елкина завоевала серебро (до 57 кг).

Бронзовые медали взяли Рамазан Абдулаев (до 66 кг), Луна Герасимова (до 52 кг) и Юлия Семиколенова (до 48 кг).