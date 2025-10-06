Российский дзюдоист Парчиев завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров в Лиме

Россиянин Абдуллах Парчиев стал серебряным призером юниорского ЧМ по дзюдо.

Соревнования проходят в перуанской Лиме.

В категории до 66 килограммов Парчиев одолел в полуфинале японца Сюнтаро Фукути. В финальной схватке российский дзюдоист уступил Торнике Гигаури из Грузии.

Российские спортсмены участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) в нейтральном статусе.