0

Российский дзюдоист Парчиев завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров в Лиме

Россиянин Абдуллах Парчиев стал серебряным призером юниорского ЧМ по дзюдо.

Соревнования проходят в перуанской Лиме.

В категории до 66 килограммов Парчиев одолел в полуфинале японца Сюнтаро Фукути. В финальной схватке российский дзюдоист уступил Торнике Гигаури из Грузии.

Российские спортсмены участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) в нейтральном статусе.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
