Инал Тасоев: «Хотим построить огромную академию дзюдо, чтобы к нам приезжали тренироваться, как к японцам»
Инал Тасоев рассказал о желании создать академию дзюдо.
«Хотим построить свою огромную академию дзюдо, чтобы к нам тренироваться приезжали, как к японцам. Так дети будут расти, будет результат.
Для меня важно всегда выигрывать золотые медали. Это самый принципиальный момент. Золотая медаль и больше ничего», – сказал двукратный чемпион мира.
– Дальше какие планы?
– Олимпиада [в Лос‑Анджелесе]! – отметил Тасоев.
«Я хочу его женить, мечтаю, чтобы он женился. А потом Олимпиада. Не хочу ждать еще три года. За три года должно быть три ребенка уже!» – добавила мама спортсмена.
«Говорю, чтобы нашли мне невесту, если хотят, чтобы я женился», – заключил дзюдоист.
Разговор с сильнейшим дзюдоистом планеты, после которого вы захотите пожать ему руку
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости