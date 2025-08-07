Инал Тасоев: «Хотим построить огромную академию дзюдо, чтобы к нам приезжали тренироваться, как к японцам»

Инал Тасоев рассказал о желании создать академию дзюдо.

«Хотим построить свою огромную академию дзюдо, чтобы к нам тренироваться приезжали, как к японцам. Так дети будут расти, будет результат.

Для меня важно всегда выигрывать золотые медали. Это самый принципиальный момент. Золотая медаль и больше ничего», – сказал двукратный чемпион мира.

– Дальше какие планы?

– Олимпиада [в Лос‑Анджелесе]! – отметил Тасоев.

«Я хочу его женить, мечтаю, чтобы он женился. А потом Олимпиада. Не хочу ждать еще три года. За три года должно быть три ребенка уже!» – добавила мама спортсмена.

«Говорю, чтобы нашли мне невесту, если хотят, чтобы я женился», – заключил дзюдоист.

