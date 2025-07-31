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Российские спортсмены отказались от поездки в Бельгию на чемпионат Европы по джиу-джитсу

Россияне отказались от поездки на чемпионат Европы по джиу-джитсу в Бельгии.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров. Соревнования пройдут в Беверене с 2 по 5 октября.

«Получить въездные визы в эту страну весьма проблематично, существует серьезный риск потратить немалые деньги на оформление документов, авиабилеты и гостиницы, а потом никуда не поехать из-за отказа в визах, не вернув при этом потраченные средства.

Мы решили сами отказаться от участия в этом чемпионате Европы, потому что меньше чем через месяц после его окончания в Таиланде стартует чемпионат мира. Не станем распылять силы и рисковать своими финансами, будем целенаправленно готовиться к главному старту года», – сказал Куковеров.

Он добавил, что на участие во Всемирных играх в Китае (7-15 августа) изначально претендовал только один российский спортсмен – Дмитрий Бешенец, но его отстранили из-за жалоб украинцев. 

«У нас сильная команда, которая заслуживала большего представительства на Всемирных играх в Китае. Но по рейтингу претендовать на участие в них мог только Бешенец. У остальных на счету недостаточно очков, потому что мы до сих пор не имеем возможности выступать на европейских рейтинговых стартах.

Со стороны Международной федерации джиу-джитсу нет никаких препятствий, но мы не можем получить въездные визы. Так, мы были вынуждены пропустить прошлогодний чемпионат Европы, который проходил в Германии. Но на последние чемпионаты мира наши спортсмены ездили», – приводит слова Куковерова ТАСС.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Бразильское джиу-джитсу
ТАСС
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