Тасоев о недопуске в Париж-2024: «Несправедливость, которая с нами случилась, подталкивала на мысли, что уже не было такого желания выступать на Олимпиаде»

Российский дзюдоист Инал Тасоев рассказал о желании выиграть Олимпийские игры.

«Я пропустил две Олимпиады. Особенно болезненным оказался для меня Париж. После того, как нас не допустили, было небольшое разочарование в этом чемпионате. И мне стало интересно, неужели это такой распиаренный турнир? Через экран это так не передается.

И тогда я решил купить билет, полететь и посмотреть своими глазами. И то, что я увидел, для меня это был обычный чемпионат. Ничего сложного в этом нет. Престиж? Разве что Олимпийские игры. И та несправедливость, которая с нами случилась, изнутри меня подталкивала на такие мысли, что уже не было такого желания выступать на Олимпиаде.

Есть мечта, конечно. Я нормальный человек и спортсмен, который хочет самых высоких пьедесталов. И Олимпийские игры – это тот турнир, который мне хочется выиграть. Но самое главное, почему я это делаю и борюсь, это ради удовольствия, которое я получаю.

Многие говорят, что дзюдо – это жизнь. Я был не согласен с этим. Но если сесть и проанализировать, сколько времени и провожу в дзюдо, о чем я думаю и мыслю, – все о дзюдо. Получается, это моя жизнь? Я как будто не хочу это признавать. Я люблю этот вид спорта и мне приносит удовольствие то, что я могу приехать и бороться. Я буду помогать этому виду спорта», – сказал Тасоев.