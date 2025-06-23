Тасоев о недопуске в Париж-2024: «Несправедливость, которая с нами случилась, подталкивала на мысли, что уже не было такого желания выступать на Олимпиаде»
«Я пропустил две Олимпиады. Особенно болезненным оказался для меня Париж. После того, как нас не допустили, было небольшое разочарование в этом чемпионате. И мне стало интересно, неужели это такой распиаренный турнир? Через экран это так не передается.
И тогда я решил купить билет, полететь и посмотреть своими глазами. И то, что я увидел, для меня это был обычный чемпионат. Ничего сложного в этом нет. Престиж? Разве что Олимпийские игры. И та несправедливость, которая с нами случилась, изнутри меня подталкивала на такие мысли, что уже не было такого желания выступать на Олимпиаде.
Есть мечта, конечно. Я нормальный человек и спортсмен, который хочет самых высоких пьедесталов. И Олимпийские игры – это тот турнир, который мне хочется выиграть. Но самое главное, почему я это делаю и борюсь, это ради удовольствия, которое я получаю.
Многие говорят, что дзюдо – это жизнь. Я был не согласен с этим. Но если сесть и проанализировать, сколько времени и провожу в дзюдо, о чем я думаю и мыслю, – все о дзюдо. Получается, это моя жизнь? Я как будто не хочу это признавать. Я люблю этот вид спорта и мне приносит удовольствие то, что я могу приехать и бороться. Я буду помогать этому виду спорта», – сказал Тасоев.