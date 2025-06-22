Инал Тасоев: «Думаю, наша встреча с Ринером неизбежна. Это схватка, которую ждут многие»

Тасоев оценил вероятность снова встретиться на татами с Ринером.

В 2023 году француз Тедди Ринер и россиянин Инал Тасоев встретились в финале чемпионата мира. Судья отдал победу французу, но потом признал ошибку и второе золото вручили Тасоеву.

На Олимпиаду-2024 в Париже Тасоева не допустили. Он взял бронзу на ЧМ-2025, но пятикратный олимпийский чемпион Ринер там не выступал из-за травмы.

«Я думаю, мы обязательно встретимся, потому что эта встреча неизбежна. Знаете, без каких-либо принципиальных моментов, это спортивный интерес. Это схватка, которую ждут многие. Я только за», – сказал Тасоев.

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