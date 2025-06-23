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Тасоев о победе на ЧМ-2025: «Ринер сказал мне: «Дружище, ты стоишь на заслуженном месте, и я тебя поздравляю». Было приятно»

Инал Тасоев рассказал, что Тедди Ринер первым поздравил его с победой на ЧМ.

Российский дзюдоист Тасоев победил на чемпионате мира-2025 в Будапеште, француз Ринер не участвовал в соревнованиях из-за травмы.

– Кто первым вас поздравил?

– Первое поздравление получил от Тедди Ринера, когда мы стояли на пьедестале. Он пытался со мной поговорить. Мне было приятно, что он сказал мне такие слова: «Дружище, ты стоишь на заслуженном месте, и я тебя поздравляю». Было приятно, – сказал Тасоев.

– Слишком много Тедди Ринера в моей жизни! После награждения я давал интервью, он подошел ко мне, мы немного пообщались за кулисами. Я не так хорошо владею английским языком. И после Олимпийских игр я давал интервью и сказал, что мы с ним виделись, но не пожали друг другу руки, потому что он меня не увидел. После этой ситуации он подошел, сказал, что видел отрывок интервью и проявил уважение, извинился за тот момент, так как не видел меня. Мы нашли общий язык и поняли друг друга.

– Есть ли у вас какие‑то планы встретиться?

– Есть, конечно. На татами! Но я и не против пообщаться за чашечкой кофе и пообсуждать дзюдо. Интересно с ним о чем‑либо пообщаться. Самое главное, что хочется побороться с ним. Но с ним или без него, эмоции одинаковы. Понятно, что это один из сильнейших спортсменов, но не по моей вине его не было на чемпионате мира.

Важно приехать и выиграть. Нет такого, чтобы я поехал на какой‑то старт и выступил так, чтобы где‑то отжать схватку, проиграть. Много опытных и сильных спортсменов могут приехать на соревнования в неоптимальной форме и проиграть непонятно кому. У меня такого подхода нет. Важно всегда приезжать и выигрывать. Планку нужно ставить всё время выше и выше, – добавил россиянин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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