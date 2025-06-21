Путин поздравил Тасоева с победой на ЧМ: «Вы убедительно доказали, что достойны самой высокой награды»
Владимир Путин поздравил Инала Тасоева с победой на чемпионате мира по дзюдо.
Тасоев выиграл золото на турнире в Будапеште в весовой категории свыше 100 кг.
«Уважаемый Инал Валикоевич! Поздравляю Вас с настоящим, большим триумфом.
Вы отлично выступили на Чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, продемонстрировали великолепную подготовку и победный настрой.
Убедительно доказали, что достойны самой высокой награды», – говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
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