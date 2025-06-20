0

Российская команда заняла 2-е место в медальном зачете чемпионата мира по дзюдо

Российская команда заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира-2025 по дзюдо.

Соревнования проходили в Будапеште с 13 по 20 июня. Золотые медали завоевали Тимур Арбузов (весовая категория до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 110 кг), бронзовыми призерами стали Аюб Блиев (до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг).

Россияне выступали на ЧМ в нейтральном статусе – под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

Чемпионат мира по дзюдо-2025

Будапешт, Венгрия

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Япония – 6-4-5 (15)

2. Россия – 3-0-2 (5)

3. Грузия – 2-2-1 (5)

4. Италия – 2-0-0 (2)

5. Южная Корея – 1-1-3 (5)

6. Франция – 1-1-2 (4)

7. Германия – 0-1-3 (4)

8. Таджикистан – 0-1-3 (4)

9-10. Бразилия – 0-1-1 (2)

9-10. Косово – 0-1-1 (2)

У России – лучший в истории ЧМ по дзюдо! Ринер вручил Тасоеву золото и ждет встречи на Играх-2028

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
дзюдо
сборная России жен
Чемпионат мира по дзюдо
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Единоборства в Telegram
Главные новости
Армрестлинг. East vs West 18. Леван поборется с Гаспарини, Ларратт против Курдечи, Тодд встретится с Дзерановым, другие поединки
2сегодня, 17:20
Россияне уступили французам в командном турнире на чемпионате мира по дзюдо
сегодня, 09:25
Путин поздравил Каниковского с победой на ЧМ: «Вы проявили отличные бойцовские качества и решительный настрой»
сегодня, 08:47
Инал Тасоев: «Для меня есть только первое место. Все остальное – поражение. Так было всегда»
сегодня, 07:42
Российские дзюдоисты показали лучший в истории результат на ЧМ, завоевав три золота и две бронзы
31вчера, 18:08
🥇 Россиянин Инал Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо
15вчера, 17:16
Сергей Соловейчик: «Ждем, что в ближайшее время российские дзюдоисты будут выступать под своим флагом. Для этого нужны победы»
вчера, 11:19
Соловейчик о победах россиян на чемпионате мира: «Мы рады и горды за ребят. Они доказали, что наша страна – лидер в дзюдо»
вчера, 11:09
Адамян о бронзе ЧМ: «Я показал хорошую борьбу и очень многим людям, которые уже переставали в меня верить, доказал, что я еще на месте»
18 июня, 19:18
Матвей Каниковский: «Рад, что получилось завоевать золотую медаль, но какой‑то сильной радости нет. Всплеска эмоций не ощущается»
18 июня, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
19 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
427 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
12 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
16 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20
В Екатеринбурге завершилось первенство России среди юниоров
23 марта 2023, 12:20Реклама