Российская команда заняла 2-е место в медальном зачете чемпионата мира по дзюдо

Российская команда заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира-2025 по дзюдо.

Соревнования проходили в Будапеште с 13 по 20 июня. Золотые медали завоевали Тимур Арбузов (весовая категория до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 110 кг), бронзовыми призерами стали Аюб Блиев (до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг).

Россияне выступали на ЧМ в нейтральном статусе – под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

Чемпионат мира по дзюдо-2025

Будапешт, Венгрия

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Япония – 6-4-5 (15)

2. Россия – 3-0-2 (5)

3. Грузия – 2-2-1 (5)

4. Италия – 2-0-0 (2)

5. Южная Корея – 1-1-3 (5)

6. Франция – 1-1-2 (4)

7. Германия – 0-1-3 (4)

8. Таджикистан – 0-1-3 (4)

9-10. Бразилия – 0-1-1 (2)

9-10. Косово – 0-1-1 (2)

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