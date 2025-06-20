Россияне уступили французам в командном турнире на чемпионате мира по дзюдо

Россияне не смогли выйти в 1/4 финала командного турнира на ЧМ по дзюдо.

На старте соревнований российские дзюдоисты уступили команде Франции. Встреча завершилась со счетом 4-3 в пользу французов. Победы в составе российской сборной одержали Егор Малкин (до 90 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг). Поражения потерпели Мадина Таймазова (до 70 кг), Ирина Зуева (до 57 кг) и Карен Галстян (до 73 кг). В решающей схватке Малкин уступил французу Максим-Гаэлю Нгаяп Амбу.