Россияне уступили французам в командном турнире на чемпионате мира по дзюдо
Россияне не смогли выйти в 1/4 финала командного турнира на ЧМ по дзюдо.
На старте соревнований российские дзюдоисты уступили команде Франции.
Встреча завершилась со счетом 4-3 в пользу французов.
Победы в составе российской сборной одержали Егор Малкин (до 90 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).
Поражения потерпели Мадина Таймазова (до 70 кг), Ирина Зуева (до 57 кг) и Карен Галстян (до 73 кг).
В решающей схватке Малкин уступил французу Максим-Гаэлю Нгаяп Амбу.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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