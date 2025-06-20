Путин поздравил Каниковского с победой на ЧМ: «Вы проявили отличные бойцовские качества и решительный настрой»
Владимир Путин поздравил Матвея Каниковского с победой на ЧМ по дзюдо.
23-летний Каниковский выиграл золото на турнире в Будапеште в весовой категории до 100 кг. В финале он одолел японца Доту Араи.
«Уважаемый Матвей Геннадиевич! Поздравляю Вас с яркой, красивой, убедительной победой.
На чемпионате мира в Будапеште Вы проявили отличные бойцовские качества и решительный настрой, в финальном поединке уверенно одолели опытного, именитого соперника. Добавили еще одно золото в копилку нашей сборной.
Желаю Вам новых спортивных достижений и всего наилучшего», – говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
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