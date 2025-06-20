Путин поздравил Каниковского с победой на ЧМ: «Вы проявили отличные бойцовские качества и решительный настрой»

Владимир Путин поздравил Матвея Каниковского с победой на ЧМ по дзюдо.

23-летний Каниковский выиграл золото на турнире в Будапеште в весовой категории до 100 кг. В финале он одолел японца Доту Араи.

«Уважаемый Матвей Геннадиевич! Поздравляю Вас с яркой, красивой, убедительной победой.

На чемпионате мира в Будапеште Вы проявили отличные бойцовские качества и решительный настрой, в финальном поединке уверенно одолели опытного, именитого соперника. Добавили еще одно золото в копилку нашей сборной.

Желаю Вам новых спортивных достижений и всего наилучшего», – говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.