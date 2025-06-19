Сергей Соловейчик: «Ждем, что в ближайшее время российские дзюдоисты будут выступать под своим флагом. Для этого нужны победы»

Глава Федерации дзюдо России рассчитывает на допуск спортсменов с флагом.

– Президент нас поддерживает, мы получили право размещать на нашем логотипе герб РФ. Все это вместе дает результат, когда ребята выходят и достойно представляют нашу страну.

На чемпионате мира в Будапеште белорусы выступали уже под своим флагом, и мы ждем, что в ближайшее время российские дзюдоисты тоже будут выступать под своим флагом. Но для этого нужны победы, чтобы каждый раз заявлять: мы достойны, нас нельзя просто записать только в AIN – как спортсмена индивидуального, нейтрального, – нет, мы должны выступать именно под флагом своего государства.

Идет большая работа на благо именно страны. Вот за это, наверное, больше всего испытываем гордость.

– В ближайшее время какие ориентиры? 2026 год, наверное, уже?

– Мы не хотим загадывать, но знаем, что возвращение нашего флага на соревнованиях – это большая поступательная работа. Ждем в ближайшее время ее результатов.

– Ваша федерация – одна из немногих российских, кто добился для спортсменов права выступать в международных соревнованиях. Насколько было тяжело вести диалог с коллегами из международной федерации?

– Горжусь, что международная федерация дзюдо сумела в этот трудный период сохранить атмосферу дружелюбия. Мы все эти годы чувствовали поддержку наших братских федераций. Никогда не ощущали никакой дискриминации, то есть она была действительно, но от Олимпийского комитета.

А международная федерация дала нам возможность выступать под ее флагом. Это значит, что они признали и приняли нас, заявили тем самым, что мы члены большой семьи. Нам разрешили носить свое имя на соревнованиях и использовать не позорное название «нейтральные, индивидуальные спортсмены».

Все федерации единогласно голосовали за участие России. Потом они голосовали за то, чтобы участвовала Россия под флагом международной федерации. Я рассчитываю, что будет такая же поддержка, когда настанет время для России выступать под своим флагом, – сказал Сергей Соловейчик.