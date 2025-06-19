Соловейчик о победах россиян на чемпионате мира: «Мы рады и горды за ребят. Они доказали, что наша страна – лидер в дзюдо»

Сергей Соловейчик высказался о победах российских дзюдоистов на ЧМ-2025.

Тимур Арбузов и Матвей Каниковский завоевали золотые медали на чемпионате мира в Будапеште.

– Как вам успех российских дзюдоистов на чемпионате мира?

– Мы рады и горды за ребят, они, конечно, молодцы. Эти медали завоеваны для страны в трудный для нее момент. Для тех людей, которые здесь живут и верят в то, что наша страна самая лучшая во всех отраслях, в том числе в спортивной.

– Какой из финалов был самым драматичным? Переживали или были уверены в ребятах, что они возьмут свое?

– Конечно, всегда переживаешь, поскольку дзюдо – очень конкурентный вид спорта. Почти сто стран принимают участие, из них, я думаю, 25-30 увезут медали.

Быть уверенным, что у нас будут золотые медали, очень трудно, но мы в это верили. Потому что у нас сегодня действительно одна из сильнейших сборных команд. Не во всех категориях получилось участвовать нашим сильнейшим спортсменам, кто‑то травмирован был, но те, кто участвовали, доказали, что наша страна – лидер в дзюдо.

– Все‑таки период отстранения наверняка не прошел бесследно. Для вас эти золотые медали стали приятной неожиданностью или рассчитывали на хорошие результаты?

– Они стали очень дорогими, потому что в этот период они имеют особый вес, особую ценность. ФДР и региональные федерации сделали очень многое для того, чтобы спортсмены прошли трудный путь, не участвуя во многих международных соревнованиях и тренировочных лагерях.

Мы сделали все, чтобы никто не ушел из сборной, чтобы ребята остались. И они действительно верят в нашу страну, в свою федерацию – и ребята, и девушки. Благодаря сотрудничеству с регионами, с нашей главной федерацией, тренерский коллектив вселял веру в то, что мы будем участвовать, – сказал президент Федерации дзюдо России.

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