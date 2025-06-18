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Белорус Сидорик о том, что Украина бойкотировала ЧМ по дзюдо: «Мне по-спортивному обидно за спортсменов. Там все ребята хорошие»

Белорус Сидорик высказался о бойкоте украинцами чемпионата мира по дзюдо.

Международная федерация дзюдо допустила белорусов к чемпионату мира в Будапеште под национальным флагом. Из-за этого сборная Украины бойкотировала турнир. 

«Я не выступал под своим флагом с 2021 года. И вот, наконец, нам его вернули! Так соревноваться гораздо приятнее. Есть за что бороться. Сразу другой настрой!

Хотя, скажу честно, это все стало неожиданным. Узнали буквально месяц назад – российскую сборную с символикой пока не допустили, а нам разрешили. Почему так – не знаю, не вдавался в подробности.

Но дзюдо – это первый вид спорта с февраля 2022-го, в котором Беларусь выступила под своим флагом. У нас все очень рады, что это случилось. А то ездили несколько лет в обычных вещах. В Будапеште ребята подходили, поздравляли – россияне, азербайджанцы, грузины. 

Из-за нас с Егором не выступила вся сборная Украины? Это их дела. Мы точно никак не замешаны в неприезде. Если так захотели, что мы можем сделать?

Мне по-спортивному обидно за спортсменов. Там все ребята – хорошие. Никакого негатива или агрессии никогда ни от кого не было. До этого же мы встречались на других турнирах – все было хорошо. Теперь вот так. Надеюсь, придут времена, когда наступит мир, все будут дружелюбны, счастливы и как раньше продолжат выступать под флагами своих стран».

В дзюдо вернули флаг белорусам. Украинцы снялись в знак протеста – хотя никак не могли пересечься

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
дзюдо
сборная Беларуси
Александр Сидорик
Чемпионат мира по дзюдо
сборная Украины
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