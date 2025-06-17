Путин поздравил дзюдоиста Арбузова с победой на ЧМ: «На всей турнирной дистанции Вы проявили великолепное мастерство, характер и волю»

Владимир Путин поздравил дзюдоиста Тимура Арбузова с победой на чемпионате мира.

Арбузов победил в весовой категории до 81 кг на чемпионате мира в Будапеште.

«Уважаемый Тимур Денисович! Поздравляю Вас с триумфальным выступлением в Будапеште.

На всей турнирной дистанции, в решающей схватке с именитым соперником Вы проявили великолепное мастерство, характер и волю и по праву завоевали почетный титул чемпиона мира. Такая блестящая победа – значимый вклад в развитие отечественной школы дзюдо.

Желаю Вам новых спортивных свершений и всего наилучшего», – говорится в телеграмме президента РФ.

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