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Дзюдоист Арбузов о победе на ЧМ: «Махачев поздравил: «Мужик!» Остается соответствовать высокой оценке легендарного нашего бойца»

Дзюдоист Арбузов рассказал, как Махачев вчера поздравил его с победой на ЧМ.

Тимур Арбузов победил на чемпионате мира в Будапеште в весовой категории до 81 кг.

– Внезапный вопрос: а вы в своей карьере успели хоть раз победить под российским флагом и послушать гимн в свою честь? 

– Мне повезло: первенство Европы 2021 года среди кадетов проходило до всех этих санкций. Что тут скажешь: конечно, на татами ты не думаешь об этом, но, когда приходится вставать на пьедестал – не хватает этого. Совсем другие ощущения, когда встаёт весь зал и слушает гимн твоей страны. Дай бог, доживем и до такого.

– Всех взбудоражило, что сам чемпион UFC Ислам Махачев вчера поздравил вас в соцсетях с победой. Это уже мировой уровень медийности!

– Я так понимаю, Ислам следит за нашим видом спорта, даже присутствует на турнирах, потому что за ОАЭ выступает его двоюродный брат Карим Абдулаев. А у меня есть брат, на три года младше, тоже занимается дзюдо. Ему как раз посчастливилось пообщаться с Исламом на сборе в Кисловодске, и тот поспрашивал у него про меня. Ну, фамилия запоминающаяся, видимо.

И вчера, когда я увидел его репост, то поблагодарил, а Махачев кратко отреагировал: «Мужик!» Остается только соответствовать такой высокой оценке легендарного нашего бойца.

– Сами о смешанных единоборствах не думаете?

– Представители нашего вида спорта в ММА хорошо смотрятся… Почему бы когда-нибудь и не подумать. А сейчас – все мысли только о дзюдо, еще этот чемпионат мира не закончился, – сказал Арбузов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Советский спорт»
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Тимур Арбузов
logoИслам Махачев
дзюдо
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