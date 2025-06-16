Тренер Арбузова: «Удивления от победы Тимура не было. Было ожидание, что взять золото возможно»

Тренер Арбузова заявил, что его не удивила победа спортсмена на чемпионате мира.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Будапеште. В финальной схватке в весовой категории до 81 кг россиянин Тимур Арбузов победил представителя Грузии Тато Григалашвили иппоном.

«Удивления от победы Тимура не было. Это правда, что должны были возникнуть сложности, ведь против него в финале был трехкратный чемпион мира и человек, которому Тимур в прошлый раз проиграл, но уже на чемпионате Европы он грузина победил. Ожидание было, что взять золото возможно, и надежда тоже была.

Бросок «иппон» не совсем классический. Он родился из такой обоюдной борьбы и кто‑то да должен был его исполнить, хорошо, что это сделал Тимур, который был лучше к нему готов.

Пока с Тимуром пообщаться не удалось, отвечаю друзьям, близким, но созвонюсь с ним попозже», – сказал Джанболет Нагучев.