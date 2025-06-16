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Арбузов о чемпионате мира: «Счастлив, что получилось забрать золото. Хорошо подвелся к турниру, старался побороться в удовольствие»

Дзюдоист Тимур Арбузов поделился эмоциями после победы на чемпионате мира.

Соревнования проходят в Будапеште. В финальной схватке в весовой категории до 81 кг россиянин Арбузов победил представителя Грузии Тато Григалашвили иппоном.

«Я рад, но пока это немного не осознаю. Счастлив, что получилось золото забрать. Второй год подряд финал не хотел отдавать, только золото хотел забрать, весь год о нем думал, слушал и делал все, что говорили тренеры, чтобы быть сегодня с золотой медалью. Хорошо подвелся к турниру и ментально долго подходил к нему, старался побороться в удовольствие, не грузиться, что это чемпионат мира.

Просто знал, что за год после того чемпионата мира много отдал – и на травме работал, и режим соблюдал – питание, сон. Тренеров слушал, старался делать работу над ошибками, верил, что все это окупится и сегодня уеду с золотом.

За меня сегодня болела моя семья, отец, тренер Джамболет Нагучев – давно заслуживал, чтобы в его зале был чемпион мира. Я первый, но, может, не последний. У нас подрастающее поколение очень хорошее, тренер всю жизнь посвятил этому виду спорта, он точно заслуживает эти медали», – сказал Арбузов.

На чемпионате мира прошлого года Арбузов в финальной схватке уступил Григалашвили. Грузинский спортсмен оба раза по ходу схваток часто обращался за помощью к медицинскому персоналу.

«В этот раз это было на сто процентов мне в плюс. Я начал уставать, а как только он уходил – сразу восстанавливался, 30 секунд его нет, а я уже бодренький. Еще на две-три атаки зарядился. А как сделал решающий бросок, я не помню – тело сыграло, и получилось бросить. Не было на это плана», – добавил спортсмен.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по дзюдо
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