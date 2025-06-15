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Чемпионка Европы по дзюдо Курбонмамадова завершила международную карьеру: «Решение чуть не приняла летом 2024-го, когда нас не допустили до Олимпиады. По психике это ударило»

Чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова завершила международную карьеру.

В Будапеште проходит чемпионат мира. 30-летняя Курбонмамадова прошла два круга турнира в весовой категории до 57 кг, но затем уступила грузинке Этери Липартелиани.

«Это был мой последний старт на международном уровне, но в команде я остаюсь до конца года. Сейчас у меня чувства очень смешанные. С одной стороны, наверное, облегчение – тяжелейший путь в последние два с небольшим года пришлось преодолеть из-за травм. А с другой стороны, грустно, что на последнем своем чемпионате мира я осталась без медали. Я с этой целью сюда ехала. Но пришло время, 24 июня мне уже исполнится 31 год.

Я чуть не приняла решение завершить летом прошлого года, когда нас не допустили до участия в Олимпиаде в Париже. Не скрою, по психике это ударило. Но Сиражудин Магомедов, наш тренер, очень в меня верил. Он буквально вытащил меня из того состояния, да и супруг очень поддержал – он видел, что я весь свой потенциал еще не израсходовала. Да, было обидно, досадно – мы не по своей вине не поехали, но сила продолжать нашлась.

В дзюдо я пришла в первом классе, потом попала в кадетскую сборную, и все закрутилось. Я с детства хулиганкой была, выросла не в самом благополучном районе Закамска Пермской области. Дзюдо меня тогда просто спасло – в детстве я дралась со всеми, проблемная была. Выбор был либо дзюдо, либо бокс. Я даже боюсь представить, как могла бы сложиться моя жизнь без спорта.

В Закамске у нас был тренер Марат Шамильевич Бибарцев – кто постарше, хорошо его помнит, много титулованных спортсменов воспитал. Его ученица даже на Олимпиаду ездила – Татьяна Богомякова. Он скончался, но его дело продолжила его супруга Лариса Владимировна – мы жили недалеко друг от друга, и, как мне сейчас кажется, они меня еще в садике приметили, разглядели.

Спорт любого человека, будь ты неуверенный и скромный, либо же, наоборот, эмоциональный хулиган, очень стабилизирует, прививает самообладание. И поверьте: если бы не травмы, я бы продолжала. Все мы настолько фанаты дзюдо, что боролись бы до самой старости. <...>

Что дальше? Дзюдо – это лучшее, что я умею. Поэтому хочу передавать свой опыт молодому поколению, хочу кому-то передать свое «взрывное» дзюдо. И, конечно, пришло время посвятить себя семье», – сказала Курбонмамадова.

Спортсменка является чемпионкой Европы-2023, победителем Европейских игр-2019, участницей Олимпиады-2020 в Токио.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Дарья Курбонмамадова (Межецкая)
сборная России жен
Чемпионат мира по дзюдо
дзюдо
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logoсборная Грузии
Этери Липартелиани
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