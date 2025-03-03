Тхэквондист Храмцов: «Уверен, наш президент всегда будет гордиться олимпийскими чемпионами, в каких бы статусах они ни выступали»

Тхэквондист Храмцов считает, что Путин не против нейтрального статуса атлетов.

– Дзюдоисты отказались ехать на Игры, когда некоторых членов их команды не допустили. Как бы вы поступили в аналогичной ситуации?

– Если бы мне предоставили возможность выбора, ехать или нет, я бы, конечно, поехал и заработал медаль. Я бы четко понимал, что я это заработал для своей страны и для себя.

Я уверен, что и наш президент всегда будет гордиться олимпийскими чемпионами, в каких бы статусах они ни выступали, и это понятно – спортсмены тут абсолютно ни при чем. Нас, спортсменов, лишают нашей мечты ради какой-то политической войны – я в этом абсолютно ничего не понимаю, не разбираюсь и не намерен разбираться.

– Вы говорили, что ОИ в Париже были для вас мечтой. То есть, даже для того, кто уже стал чемпионом, Игры все равно остаются чем-то значимым?

– Пока я спортсмен, моя главная цель – Олимпийские игры. Спортсмены, которые заслужили там выступать, должны там выступить.

– Можно ли как-то исправить несправедливый недопуск на ОИ-2024?

– На самом деле, если бы у меня была возможность как-то наказать тех людей, кто не пустил меня на Олимпийские игры в Париже, и я бы это, безусловно, сделал. Но, к сожалению, я не имею таких полномочий. <...>

– Будете биться за право поехать на ОИ-2028? Какие вообще планы?

– Вряд ли нас допустят на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе , я в это не верю. Конечно, хочется в это верить, но я не готов, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 Максим Храмцов.

«Как можно лишать мечты из-за цвета паспорта?» Его не пустили в Париж