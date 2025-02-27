Олимпийский чемпион Храмцов: «Если спортсмен хочет высказаться относительно какой-то политической ситуации, если его ущемляют, это нужно делать»

Максим Храмцов рассказал, в каких случаях спортсменам нужно говорить о политике.

Россиянин Храмцов – олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо, однако он не был допущен до отбора на Париж-2024. По информации ТАСС, это произошло после проверки соцсетей спортсмена.

– Вы заявляли, что поддерживаете курс руководства страны. Как вы считаете, должны ли спортсмены публично выражать свою позицию или спорт должен оставаться вне политики?

– Я считаю, если спортсмен хочет высказаться относительно какой-то политической ситуации, если его как-то ущемляют, это нужно делать.

Расскажу свою историю. Меня не допустили на один из чемпионатов. На видеоконференции с представителями Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) мне приводили какие-то глупые аргументы, почему так произошло.

Я им высказал свое мнение: если вы считаете, что можете не допустить меня из-за каких-то действий, то я сделаю это снова, я не буду отказываться от своего мнения и считаю, что ваши действия абсолютно некорректны и ничем не обусловлены.

Ситуацию это не изменило – я уже был отстранен. Я считаю, что важно прежде всего оставаться мужчиной и, если ты что-то делаешь, делать до конца, а не вилять, искать, где тебе выгодно. Я придерживаюсь такого мнения и такой позиции. За себя нужно биться до конца.

– Сейчас российские спортсмены сталкиваются с давлением не только в спорте, но и в соцсетях. Сталкивались ли вы с подобными случаями?

– Когда началась СВО, я получил много сообщений, оскорблений в соцсетях от представителей Украины. Я не мог понять – с этими людьми я буквально год назад был на сборах, а сегодня они такое пишут. Просто не мог в это поверить, думал, может, их взломали?

Я не понимаю до сих пор, как такое возможно, и, когда все это закончится, им придется посмотреть мне в глаза. И что они мне скажут? Это самый главный вопрос, который меня волнует. Знаю, что украинские СМИ публикуют в новостях то, что я говорю или делаю, – мне присылают эти новости, – но я не буду ничего скрывать и говорю как есть. Я не пытаюсь юлить и искать какие-то способы легкого обхода, – сказал Храмцов.

Олимпийский чемпион Храмцов: «Я не готов выступать в нейтральном статусе. Спорт вне политики – в моем понимании, понимании всей России и нашего лидера Владимира Владимировича»