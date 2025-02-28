Российские дзюдоисты Блиев и Абдулаев выиграли золото на турнире Большого шлема в Ташкенте, у Гилязовой и Зуевой – бронза
Российские дзюдоисты завоевали 4 медали на на турнире Большого шлема в Ташкенте.
Аюб Блиев выиграл золото в весовой категории до 60 кг, Рамазан Абдулаев стал первым в категории до 66 кг.
Блиев в финальной схватке победил азербайджанца Турана Байрамова. Абдулаев одолел в финале узбекистанца Замохшари Бекмуродова.
Бронзовые медали взяли россиянки Сабина Гилязова (до 48 кг) и Ирина Зуева (до 57 кг).
Соревнования в Ташкенте завершатся 2 марта. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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