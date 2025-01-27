Тасоев, Адамян и еще пять российских дзюдоистов в феврале выступят на турнире Большого шлема в Париже
Дзюдоисты Инал Тасоев и Арман Адамян выступят на турнире Большого шлема в Париже.
Об этом сообщили в Федерации дзюдо России.
Турнир пройдет 1-2 февраля. Это первый в текущем году старт в рамках Мирового тура.
В нем примут участие более 250 дзюдоистов из 42 стран, в том числе семь россиян в нейтральном статусе – Мурад Чопанов (до 66 кг), Сайхан Шабиханов и Армен Агаян (оба – до 73 кг), Михаил Игольников и Эльдар Аллахвердиев (оба – до 90 кг), Адамян (до 100 кг) и Тасоев (свыше 100 кг).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем