Тасоев, Адамян и еще пять российских дзюдоистов в феврале выступят на турнире Большого шлема в Париже

Дзюдоисты Инал Тасоев и Арман Адамян выступят на турнире Большого шлема в Париже.

Об этом сообщили в Федерации дзюдо России.

Турнир пройдет 1-2 февраля. Это первый в текущем году старт в рамках Мирового тура.

В нем примут участие более 250 дзюдоистов из 42 стран, в том числе семь россиян в нейтральном статусе – Мурад Чопанов (до 66 кг), Сайхан Шабиханов и Армен Агаян (оба – до 73 кг), Михаил Игольников и Эльдар Аллахвердиев (оба – до 90 кг), Адамян (до 100 кг) и Тасоев (свыше 100 кг).