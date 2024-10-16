Сергей Соловейчик переизбран главой Федерации дзюдо России.

Отчетно-выборная конференция ФДР организации прошла сегодня в Сириусе.

«Для меня честь и гордость возглавлять такую семью. Огромное спасибо за доверие.

Мы сформировали президиум, который будет принимать основные решения в наше непростое время», – сказал Соловейчик журналистам.

Соловейчик возглавляет Федерацию дзюдо России с 2022 года.