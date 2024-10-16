Соловейчик переизбран главой Федерации дзюдо России
Сергей Соловейчик переизбран главой Федерации дзюдо России.
Отчетно-выборная конференция ФДР организации прошла сегодня в Сириусе.
«Для меня честь и гордость возглавлять такую семью. Огромное спасибо за доверие.
Мы сформировали президиум, который будет принимать основные решения в наше непростое время», – сказал Соловейчик журналистам.
Соловейчик возглавляет Федерацию дзюдо России с 2022 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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