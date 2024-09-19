Дзюдоист Майдов, отстраненный IJF за религиозный жест: «Церемония открытия Олимпиады вызвала настоящую досаду у христиан – сатанистская и немыслимая»

Сербский дзюдоист Майдов назвал церемонию открытия Олимпиады сатанистской.

Неманью Майдова отстранили от соревнований на 5 месяцев за то, что он перекрестился перед выходом на схватку на Олимпийских играх.

Международная федерация дзюдо заявила, что спортсмена дважды предупреждали о недопустимости демонстрации религиозных жестов на соревнованиях.

«Церемония на Олимпиаде вызвала настоящую досаду у христиан, сатанистская и немыслимая. Я родом из страны, где христианская культура очень велика и сильна, мы выросли в ней.

Для меня есть нечто большее, чем любой спорт и работа – Бог дал мне все в моей жизни, я благодарен Ему за свои титулы. Перед каждым боем я, как и все спортсмены, испытываю стресс и страх, и это (демонстрация религиозного жеста) дает мне уверенность в себе и силу, чтобы преодолеть все.

Я никогда не хотел провоцировать кого-то или что-то еще, я уважаю, когда кто-то демонстрирует жесты из других религий – люди чувствуют необходимость в этом», – написал спортсмен в письме к Международной федерации дзюдо (IJF).