Тренер юниорской сборной России по дзюдо: «Конечно, приятнее выступать за IJF, а не в качестве нейтральных спортсменов. Это добавляет уверенности»

Отсутствие нейтрального статуса придает российским дзюдоистам уверенности.

Об этом сообщил тренер юниорской сборной России по дзюдо Владимир Гладченко.

Ранее директорат Международной федерации дзюдо (IJF) одобрил выступление россиян за команду с аббревиатурой IJF. Спортсмены выступят на юниорском первенстве мира в Душанбе.

«Теперь мы выступаем с нашивкой Международной федерации дзюдо – семьи, в которую входят почти 198 стран. Конечно, это приятнее – выступать за международную федерацию, а не в качестве нейтральных спортсменов.

Это играет важную роль, добавляет ребятам уверенности в себе», – сказал Гладченко.